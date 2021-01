Covid, in Italia il primo carico di vaccini Moderna | Merkel: 'Servono altre 8-10 settimane di misure dure' | Contatti tra Ema e i ... (Di martedì 12 gennaio 2021) E' arrivato in Italia il primo carico, con 47mila dosi in consegna, del vaccino Moderna. Il furgone, partito dal Belgio con destinazione Roma è scortato dal settimo reggimento carabinieri di Laives. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 12 gennaio 2021) E' arrivato inil, con 47mila dosi in consegna, del vaccino. Il furgone, partito dal Belgio con destinazione Roma è scortato dal settimo reggimento carabinieri di Laives. ...

rubio_chef : Immensa come sempre #PatriziaCecconi. L’unica in Italia a dire le cose come stanno, l’unica capace di chiamare le c… - marattin : La situazione internazionale della vaccinazione anti-COVID (in percentuale della popolazione e in numeri assoluti)… - Agenzia_Ansa : #Covid I numeri delle vaccinazioni in Italia in tempo reale. I dati complessivi e in ogni regione alle ore 21 del 1… - zazoomblog : Il Covid danneggia anche leros: in Italia la vita sessuale calata dell83% - #Covid #danneggia #anche #leros: - IlCritico4 : @SergioGhio2 @maddalena2471 @vfeltri Il turismo non ne ha risentito, per il COVID come in tutta Italia. Come diceva… -