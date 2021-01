Covid e coppie: scene da una convivenza “forzata” (Di martedì 12 gennaio 2021) Finalmente ci siamo. Due cuori (ultra cinquantenni) e una capanna (si fa per dire). C’è voluta una pandemia mondiale per convincerlo ad abitare sotto lo stesso tetto. Temporaneamente, s’intende. Niente passi affrettati: abbiamo “solo” 40 anni di fidanzamento alle spalle… Ma non siamo i soli. In tante, tra amiche e conoscenti, hanno iniziato a convivere a causa dei divieti di spostamento dettati dalle misure anti Covid. Chi oramai aveva perso ogni speranza di vederci “sistemati”, applaude. E sogna scatenate feste di matrimonio post vaccino. I nuovi conviventi minimizzano: «Così ci teniamo compagnia e possiamo andare a fare la spesa a turno», «In caso di bisogno non saremo soli». Al netto delle telefonate alle amiche («Non ci posso credere! Ma lo sai che oggi lui…» e via con l’aneddoto), la convivenza con Alessandro è una continua sorpresa. ... Leggi su iodonna (Di martedì 12 gennaio 2021) Finalmente ci siamo. Due cuori (ultra cinquantenni) e una capanna (si fa per dire). C’è voluta una pandemia mondiale per convincerlo ad abitare sotto lo stesso tetto. Temporaneamente, s’intende. Niente passi affrettati: abbiamo “solo” 40 anni di fidanzamento alle spalle… Ma non siamo i soli. In tante, tra amiche e conoscenti, hanno iniziato a convivere a causa dei divieti di spostamento dettati dalle misure anti. Chi oramai aveva perso ogni speranza di vederci “sistemati”, applaude. E sogna scatenate feste di matrimonio post vaccino. I nuovi conviventi minimizzano: «Così ci teniamo compagnia e possiamo andare a fare la spesa a turno», «In caso di bisogno non saremo soli». Al netto delle telefonate alle amiche («Non ci posso credere! Ma lo sai che oggi lui…» e via con l’aneddoto), lacon Alessandro è una continua sorpresa. ...

Una coppia ultraquarantennale di fidanzati che hanno sempre abitato in case separate decide di condividere lo stesso tetto. Ce la faranno a trovare l'armonia? Gli ostacoli sono tanti, dall'ordine nei ...

(Padova, 12 gennaio 2021) - In questo periodo di “COVID”, si sente molto parlare di OMS ( Organismo mondiale della sanità ) e delle linee guida da seguire con attenzione per prevenire la diffusione di ...

