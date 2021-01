Corsport: Rrahmani titolare in Coppa Italia. Un’altra bocciatura sarebbe fatale (Di martedì 12 gennaio 2021) Domani sera contro l’Empoli per la sfida di Coppa Italia, Gattuso avrà le scelte obbligate in diversi reparti considerando gli infortuni che tengono ai pali diversi giocatori. Per fortuna in attacco dovrebbe rientrare Mertens, anche se il belga non dovrebbe avere tutto i 90 minuti nelle gambe. Per quanto riguarda la difesa, al centro, secondo il Corriere dello Sport, dovrebbe esserci di nuovo Rrhamani, protagonista di un brutto e sfortunato errore nella sua prima da titolare contro l’Udinese un caso da gestire con delicatezza e saggezza: Un’altra bocciatura potrebbe pesare come un macigno sulle spalle i un giocatore già mortificato e da recuperare. Con lui dovrebbe esserci Maksimovic nonostante Koulibaly torni tra i convocati. Spazio anche a Demme, Lobotka, Politano ed Elmas L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 12 gennaio 2021) Domani sera contro l’Empoli per la sfida di, Gattuso avrà le scelte obbligate in diversi reparti considerando gli infortuni che tengono ai pali diversi giocatori. Per fortuna in attacco dovrebbe rientrare Mertens, anche se il belga non dovrebbe avere tutto i 90 minuti nelle gambe. Per quanto riguarda la difesa, al centro, secondo il Corriere dello Sport, dovrebbe esserci di nuovo Rrhamani, protagonista di un brutto e sfortunato errore nella sua prima dacontro l’Udinese un caso da gestire con delicatezza e saggezza:potrebbe pesare come un macigno sulle spalle i un giocatore già mortificato e da recuperare. Con lui dovrebbe esserci Maksimovic nonostante Koulibaly torni tra i convocati. Spazio anche a Demme, Lobotka, Politano ed Elmas L'articolo ilNapolista.

Quello del difensore è un caso che Gattuso dovrà trattare con delicatezza e saggezza, dopo l’errore di Udine e la sostituzione Domani sera contro l’Empoli per la sfida di Coppa Italia, Gattuso avrà le ...

CorSport: la vittoria sull'Udinese lascia il rinnovo di Gattuso ancora su un tavolo, in attesa di capirsi

“Dentro una partita sbagliata e altri settanta minuti buttati via, si nasconde l’inganno di una vittoria che non cancella i difetti e che lascia il rinnovo di Gattuso ancora su un tavolo, in attesa di ...

