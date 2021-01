Coronavirus, Merkel: “Servono misure dure per altre 8-10 settimane”. Regno Unito, nel 2020 record di decessi dal 1918: 697mila (Di martedì 12 gennaio 2021) Almeno altri due mesi di misure dure. Con le vittime che nelle ultime 24 ore hanno sfiorato quota 900 e quasi 13mila nuovi casi, la Cancelliera tedesca, Angela Merkel, è orientata ad andare avanti con un inverno di forti restrizioni. In un incontro di lavoro della Cdu, scrive la Bild, la leader cristiano-democratica ha dichiarato che “abbiamo bisogno di misure dure per altre 8-10 settimane”, esprimendo forte preoccupazione per la diffusione della mutazione inglese del virus: “Se non riusciamo a fermarla – ha detto – avremo entro Pasqua un’incidenza del virus pari a 10 volte” rispetto a quella attuale. Anche la Francia condivide la stessa preoccupazione, tanto che nel Consiglio di Difesa di domattina, all’Eliseo, sarà proposto l’allargamento del coprifuoco alle 18 (e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) Almeno altri due mesi di. Con le vittime che nelle ultime 24 ore hanno sfiorato quota 900 e quasi 13mila nuovi casi, la Cancelliera tedesca, Angela, è orientata ad andare avanti con un inverno di forti restrizioni. In un incontro di lavoro della Cdu, scrive la Bild, la leader cristiano-democratica ha dichiarato che “abbiamo bisogno diper8-10”, esprimendo forte preoccupazione per la diffusione della mutazione inglese del virus: “Se non riusciamo a fermarla – ha detto – avremo entro Pasqua un’incidenza del virus pari a 10 volte” rispetto a quella attuale. Anche la Francia condivide la stessa preoccupazione, tanto che nel Consiglio di Difesa di domattina, all’Eliseo, sarà proposto l’allargamento del coprifuoco alle 18 (e ...

