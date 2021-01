Comune di Napoli, nuovo rimpasto in giunta: fuori Panini e Buonanno, ecco chi entra (Di martedì 12 gennaio 2021) A sei mesi dalle elezioni, nuovo rimpasto nella giunta del Comune di Napoli: lasciano il vice sindaco uscente con delega anche al Bilancio, Enrico Panini e Monica Buonanno, titolare del Lavoro e delle Politiche sociali. nuovo rimpasto nella giunta comunale di Napoli, a sei mesi dalle elezioni amministrative. entrano nella squadra del sindaco Luigi de Leggi su 2anews (Di martedì 12 gennaio 2021) A sei mesi dalle elezioni,nelladeldi: lasciano il vice sindaco uscente con delega anche al Bilancio, Enricoe Monica, titolare del Lavoro e delle Politiche sociali.nellacomunale di, a sei mesi dalle elezioni amministrative.no nella squadra del sindaco Luigi de

NapoliBrasile : RT @ComuneNapoli: Un tampone per tutti: test antigenici Covid gratuiti. Il calendario con gli appuntamenti per potersi sottoporre gratuitam… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: COMUNE DI NAPOLI - Un tampone per tutti: test antigenici Covid gratuiti, il calendario con gli appuntamenti per potersi… - susydigennaro : RT @napolimagazine: COMUNE DI NAPOLI - Un tampone per tutti: test antigenici Covid gratuiti, il calendario con gli appuntamenti per potersi… - PalumboPatrizia : RT @ComuneNapoli: Un tampone per tutti: test antigenici Covid gratuiti. Il calendario con gli appuntamenti per potersi sottoporre gratuitam… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: COMUNE DI NAPOLI - Un tampone per tutti: test antigenici Covid gratuiti, il calendario con gli appuntamenti per potersi… -