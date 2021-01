Cina, team dell'Oms arriverà a Wuhan giovedì 14 gennaio per indagare sull'origine dell'epidemia (Di martedì 12 gennaio 2021) Nuovo lockdown intanto per 22 milioni di persone nella provincia di Hebei. Stretta sulla città di Langfang, a mezz'ora d'auto da Pechino Leggi su tg.la7 (Di martedì 12 gennaio 2021) Nuovo lockdown intanto per 22 milioni di persone nella provincia di Hebei. Strettaa città di Langfang, a mezz'ora d'auto da Pechino

