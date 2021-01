Che Dio ci aiuti, Chillemi: “Decisione difficile per Azzurra” (Di martedì 12 gennaio 2021) Che Dio ci aiuti, Francesca Chillemi ospite in tv spiega degli aspetti del suo personaggio e si commuove parlando di una persona ScreenOspite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, Francesca Chillemi, Azzurra in Che Dio ci aiuti, ha parlato del suo personaggio. Da sempre presente, quella ora in onda è la sesta edizione e la Chillemi, o meglio Azzurra Leonardi. Quando un attore interpreta un personaggio quasi in modo istintivo si paragone a lui, ai suoi modi di fare e alla caratteristiche. Nell’intervista la Chillemi ha spiegato infatti che non avrebbe fatto alcune scelte di Azzurra. La donna nella fiction è rimasta senza marito né figlio e ha preso delle vie coraggiose per trovare delle motivazioni e andare ... Leggi su ck12 (Di martedì 12 gennaio 2021) Che Dio ci, Francescaospite in tv spiega degli aspetti del suo personaggio e si commuove parlando di una persona ScreenOspite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, Francescain Che Dio ci, ha parlato del suo personaggio. Da sempre presente, quella ora in onda è la sesta edizione e la, o meglioLeonardi. Quando un attore interpreta un personaggio quasi in modo istintivo si paragone a lui, ai suoi modi di fare e alla caratteristiche. Nell’intervista laha spiegato infatti che non avrebbe fatto alcune scelte di. La donna nella fiction è rimasta senza marito né figlio e ha preso delle vie coraggiose per trovare delle motivazioni e andare ...

