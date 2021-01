C’era una volta il Valore; non scorto, pur oggi c’è! (Di martedì 12 gennaio 2021) C’era una volta l’ossigeno, vitale e tanto, tanto da non fare prezzo; poi venne un Tizio che, fiutando l’affare, si associò ad uno con il capitale per organizzare il modo di metterlo nelle bombole per i malati d’aria; altri vennero assunti per fare quelle bombole. Il fatto fece rumore: quel tanto divenne quel poco che ci stava là dentro. Una risorsa, insomma, per quei malati che apprezzarono e prezzarono; giust’appunto il Valore! Tutti ci guadagnarono. Il gestore dei fattori della produzione incassò, tenne per se’ una parte; il resto remunerò quelli del capitale e quelli del lavoro; a quelli in debito d’ossigeno toccò invece un nuovo agio. Di gas in gas: da quello medicinale al diclorodifluorometano che, da DuPont brevettato, divenne il Freon; da questo al freddo usato in casa per conservare cibi fu un attimo. Essì, pure qui un Caio ci ... Leggi su formiche (Di martedì 12 gennaio 2021)unal’ossigeno, vitale e tanto, tanto da non fare prezzo; poi venne un Tizio che, fiutando l’affare, si associò ad uno con il capitale per organizzare il modo di metterlo nelle bombole per i malati d’aria; altri vennero assunti per fare quelle bombole. Il fatto fece rumore: quel tanto divenne quel poco che ci stava là dentro. Una risorsa, insomma, per quei malati che apprezzarono e prezzarono; giust’appunto il! Tutti ci guadagnarono. Il gestore dei fattori della produzione incassò, tenne per se’ una parte; il resto remunerò quelli del capitale e quelli del lavoro; a quelli in debito d’ossigeno toccò invece un nuovo agio. Di gas in gas: da quello medicinale al diclorodifluorometano che, da DuPont brevettato, divenne il Freon; da questo al freddo usato in casa per conservare cibi fu un attimo. Essì, pure qui un Caio ci ...

