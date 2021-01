Calciomercato Milan, infortunio per Simakan: fuori due mesi (Di martedì 12 gennaio 2021) Brusca frenata per il Calciomercato del Milan. Mohamed Simakan, il primo obiettivo per rinforzare la difesa di Pioli, si ferma per infortunio. Dovrà restare lontano dal campo per almeno due mesi, dal ... Leggi su gazzetta (Di martedì 12 gennaio 2021) Brusca frenata per ildel. Mohamed, il primo obiettivo per rinforzare la difesa di Pioli, si ferma per. Dovrà restare lontano dal campo per almeno due, dal ...

