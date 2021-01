Bologna | Bordon | “I contagi da Covid aumenteranno a fine mese”

Leggi su dire

(Di martedì 12 gennaio 2021) BOLOGNA – “Ci aspettiamo un incremento di casi a fine mese”. A dirlo è il direttore generale dell’Ausl di Bologna, Paolo Bordon, che questa sera si è vaccinato contro il covid nel punto allestito in Fiera. I contagi non accennano a diminuire, ma “non siamo sorpresi– commenta Bordon- speravamo di esserlo in positivo, ma l’esperienza col Covid ci ha insegnato che quello che vediamo poi purtroppo avviene. Quando ci sono assembramenti e tanta gente in giro, poi vediamo i casi una settimana dopo”. Quindi, avverte il direttore Ausl, “ci aspettiamo anche un incremento di casi verso la fine del mese”. In altre parole, afferma Bordon, “la seconda ondata non solo non è terminata, ma non accenna a deflettere. Più che di una terza ondata, bisogna parlare di una lunghissima seconda ondata“.