Ascolti Tv lunedì 11 gennaio 2021: GF Vip, Penso che un sogno così, Report, dati Auditel e share (Di martedì 12 gennaio 2021) Ascolti Tv lunedì 11 gennaio 2021. Dalle ore 10 di oggi i dati di ascolto e share di ieri relativi a tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati di ascolto di ieri puoi ricaricare la pagina in quanto verranno aggiornati in tempo reale. Cosa avranno scelto gli italiani per la serata dell’11 gennaio? Ecco come è andata. Ascolti Tv lunedì 11 gennaio 2021: dati di ascolto prima serata di ieri Mediaset Con l’inizio della settimana i palinsesti, soprattutto nel preserale, tornano alla consueta programmazione. Su Canale 5 “Striscia la Notizia” (.000 spettatori, % di share) precede “Grande Fratello Vip” che ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 12 gennaio 2021)Tv11. Dalle ore 10 di oggi idi ascolto edi ieri relativi a tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi idi ascolto di ieri puoi ricaricare la pagina in quanto verranno aggiornati in tempo reale. Cosa avranno scelto gli italiani per la serata dell’11? Ecco come è andata.Tv11di ascolto prima serata di ieri Mediaset Con l’inizio della settimana i palinsesti, soprattutto nel preserale, tornano alla consueta programmazione. Su Canale 5 “Striscia la Notizia” (.000 spettatori, % di) precede “Grande Fratello Vip” che ...

CorriereCitta : Ascolti Tv lunedì 11 gennaio 2021: GF Vip, Penso che un sogno così, Report, dati Auditel e share - entenkwkm : Ascolti tv Alien Covenant dell'11 gennaio. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul programma di Rai 2! Ascolta l'ar… - MikyS03 : @Saverio_94 @queenmarii1993 @Veronique__94 Fosse per me il gfvip andrebbe dritto fino alla fine solo al lunedì. Ma… - giovannamangone : RT @R_o_b_y_50: Soprattutto quando non ascolti il grido di un bambino. Buon lunedì Giovanna - R_o_b_y_50 : Soprattutto quando non ascolti il grido di un bambino. Buon lunedì Giovanna -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti lunedì Antonella Clerici, le ricette di "E' sempre mezzogiorno" in un libro | Intervista | Cook Corriere della Sera