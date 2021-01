Amici 20, Rudy rimprovera Sangiovanni, caos in studio: De Filippi interviene (Di martedì 12 gennaio 2021) Nell'ultimo daytime di Amici 20 abbiamo assistito alla parte finale della puntata del talent di Maria De Filippi andata in onda lo scorso 9 gennaio. Protagonista il cantante Sangiovanni che ha avuto ... Leggi su leggo (Di martedì 12 gennaio 2021) Nell'ultimo daytime di20 abbiamo assistito alla parte finale della puntata del talent di Maria Deandata in onda lo scorso 9 gennaio. Protagonista il cantanteche ha avuto ...

Notiziedi_it : Amici 20, Arisa contro Rudy Zerbi: “Io e te … non c’è feeling”| Video Witty Tv - rudy_matrix : RT @valy_s: Il dott. Mariano Amici non è un NoVax anzi.. ha somministrato migliaia di vaccini Però ha qualche remora su questi vaccini #Cov… - sangio_amici : Arisa: come si chiama il cantante dei blur? Rudy: Damon Albarn Arisa: è uguale(riferito a sangio) ARISA SCIACQUA… - MarikaPotenza : @sangiovann1 Sono triste perché ho paura che rudy ti mandi via settimana prossima. Spero che non lo farà perché Ami… - Notiziedi_it : Amici 20, Arisa contro Rudy Zerbi: “Io e te … non c’è feeling”| Video Witty Tv -