America's Cup 2021: il regolamento. Semifinali e finali nella Prada Cup. Il numero di regate da vincere

Venerdì 15 gennaio prenderà il via la Prada Cup al termine della quale sarà stabilito l'avversario che sfiderà il defender Team New Zealand per l'America's Cup 2021. Il format della manifestazione è abbastanza semplice: i tre equipaggi in gara si sfideranno in quattro round robin, l'equipaggio che avrà ottenuto il maggior numero di vittorie staccherà il pass per la finale. L'avversario sarà determinato dal playoff tra la seconda e la terza classificata. Le protagoniste della Prada Cup saranno: Luna Rossa, Ineos Uk e American Magic. A partire da venerdì 15 gennaio e fino a domenica 17 gennaio, nel golfo di golfo di Hauraki (in Nuova Zelanda), si disputeranno le prime sei regate, completando di fatti i primi due round robin, con gli equipaggi che si sfideranno per due volte.

