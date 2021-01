(Di martedì 12 gennaio 2021) La vittima alla guida della sua Citroen C1 si è schiantata con una Honda Civic finendo poi contro un palo. Nell’è rimasto ferito pure un 41enne di San Giovanni Gemini. Una donna di 62enne, è morta in unavvenuto nella zona industriale di. La vittima, di Porto Empedocle, impiegata da oltre 30

MoliPietro : Agrigento – Grave incidente stradale: morti e feriti - fordeborah5 : RT @dirittoitaliano: Agisce con colpa grave l'agente della riscossione che richieda una seconda volta un ruolo annullato con Sentenza, cosa… - dirittoitaliano : Agisce con colpa grave l'agente della riscossione che richieda una seconda volta un ruolo annullato con Sentenza, c… -

Ultime Notizie dalla rete : Agrigento Grave

AgrigentoNotizie

Fondazione Vodafone Italia e Fondazione Francesca Rava N.P.H.Italia Onlus impegnate in prima linea dall’inizio della pandemia con iniziative a supporto dell’emergenza sanitaria, sono in questa seconda ...L’ufficio speciale Immigrazione della Regione Siciliana cerca 38 esperti per migliorare e rafforzare il sistema dei servizi di accoglienza ed ...