Uomini e Donne, Giorgia Lucini svela il nome del secondo figlio in arrivo (Di lunedì 11 gennaio 2021) É iniziato il conto alla rovescia per l’ex tronista, oggi influencer, che a marzo darà alla luce il bimbo che porta in grembo. Ecco il toto nome: Giorgia Lucini ha svelato come si chiamerà il piccolo. A poche settimane dal parto, dopo aver fatto l’annuncio di essere nuovamente incinta lo scorso agosto, l’ex tronista Giorgia L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 11 gennaio 2021) É iniziato il conto alla rovescia per l’ex tronista, oggi influencer, che a marzo darà alla luce il bimbo che porta in grembo. Ecco il totohato come si chiamerà il piccolo. A poche settimane dal parto, dopo aver fatto l’annuncio di essere nuovamente incinta lo scorso agosto, l’ex tronistaL'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

lauraboldrini : Marciano anche oggi, come ogni domenica da agosto. A #Minsk e in tutto il Paese. Dicono basta alla violenze del re… - chetempochefa : “Credo proprio che le donne dovrebbero imparare a vivere anche senza gli uomini. Io credo che una parte della vita… - TeresaBellanova : Perché le donne, alla prova degli eventi e dei fatti, sono obbligate a dare ragione della loro autonomia di giudizi… - JuliaGoldmine : RT @cuorcas: Un uomo minaccia di violenza delle donne con cui non é d'accordo, ma ovviamente non é colpa sua. Uomini povery ancyely non fan… - AndreaPagani_ : @FuryBionda ma sono cose così personali che non ha senso si discutano tra donne, figurati tra uomini... -