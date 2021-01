Un anziano di ottant’anni massacrato di botte dal figlio

Leggi su italiasera

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Undiè statodidal, che lo ha colpito con una sedia fino a rompergli le costole. La polizia ha arrestato un cinquantaduenne romano, che dovrà rispondere davanti all’Autorità Giudiziaria dei reati di lesioni, maltrattamenti in famiglia, violenza, minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale. I fatti risalgono al 7 gennaio e sono accaduti in zona Val Melaina a Roma. La moglie, che ha effettuato la segnalazione, ha raccontato agli agenti che entrambi subivano violenze da dieci anni da parte del, con problemi di alcolismo. L’uomo era già stato allontanato dalla loro abitazione e costretto a trasferirsi in un’altra provincia, ma nonostante questo, spesso tornava a casa dai genitori ed ogni volta li aggrediva, minacciandoli. Ora il ...