Scuola, rientro in classe. Gli studenti: "Che emozione, speriamo di poter andare avanti" (Di lunedì 11 gennaio 2021) Di nuovo a Scuola, in classe, "anche se chissà per quanto". Questa mattina sono tornati sui banchi 21mila studenti, cioè uno su due del totale di iscritti alle superiori. La Dad va in stand by per il ... Leggi su lanazione (Di lunedì 11 gennaio 2021) Di nuovo a, in, "anche se chissà per quanto". Questa mattina sono tornati sui banchi 21mila, cioè uno su due del totale di iscritti alle superiori. La Dad va in stand by per il ...

lucianonobili : La gestione del rientro a #scuola è una vergogna assoluta. Il dramma sottaciuto dei drammi di questo paese. Se un a… - Tg3web : Oggi sarebbe dovuto essere il giorno del rientro a scuola in tutta Italia, ma sta accadendo solo in tre regioni. Ne… - tvoggi : SALERNO, POSITIVO PER L’ASSESSORE AVOSSA IL RIENTRO IN PRESENZA Bene la primaria, meno presenze nella scuola del’In… - Panta_rhe_i : Ho fatto il rientro a scuola in presenza... non è stato così male, davvero, peccato sarà la prima e ultima volta ch… - LIDAMUGNAI : RT @qn_lanazione: Scuola, rientro in classe a Firenze. Gli studenti: 'Che emozione, speriamo di poter andare avanti' -