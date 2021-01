Roma | litiga con la moglie | poi picchia e ferisce i poliziotti intervenuti

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Ha primato con la, poi ha aggredito gli agenti che eranoper sedare la discussione. E’ successo ieri mattina, intorno alle 9.30, a, in via Contardo Ferrini. Un giovane, classe 1995, ha discusso con la, poi ha aggredito i: per loro 3 giorni di prognosi. Il 25enne è stato, dunque, arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e associato alle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo. su Il Corriere della Città.

Ha prima litigato con la moglie, poi ha aggredito gli agenti che erano intervenuti per sedare la discussione. E' successo ieri mattina, intorno alle 9.30, a Roma, in via Contardo Ferrini. Un giovane, ...