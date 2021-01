Pioli: «Non ci spaventa scendere in campo ogni 3 giorni, abbiamo una mentalità vincente» (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il tecnico del Milan ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali sulla stagione rossonera, con focus sul match di domani sera Ecco le parole di Stefano Pioli ai microfoni di MilanTv: «Sapevamo e speravamo in una stagione molto impegnativa ma stimolante e motivante. abbiamo fatto bene ma c’è tanto da fare, dobbiamo pensare a domani sera. Una squadra così giovane e vogliosa ha bisogno di giocare, non ci spaventa scendere in campo ogni 3 giorni. Attraverso gli errori in partita cresciamo più che negli allenamenti, speriamo di continuare su tutti i fronti, cercheremo di far bene domani sera.» «Coppa Italia? Competizione importante – continua il tecnico del Milan – per andare in fondo sono solo 5 partite, dobbiamo provarci tenendo conto che domani sarà la 4° partita in 9 ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il tecnico del Milan ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali sulla stagione rossonera, con focus sul match di domani sera Ecco le parole di Stefanoai microfoni di MilanTv: «Sapevamo e speravamo in una stagione molto impegnativa ma stimolante e motivante.fatto bene ma c’è tanto da fare, dobbiamo pensare a domani sera. Una squadra così giovane e vogliosa ha bisogno di giocare, non ciin. Attraverso gli errori in partita cresciamo più che negli allenamenti, speriamo di continuare su tutti i fronti, cercheremo di far bene domani sera.» «Coppa Italia? Competizione importante – continua il tecnico del Milan – per andare in fondo sono solo 5 partite, dobbiamo provarci tenendo conto che domani sarà la 4° partita in 9 ...

