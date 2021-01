Pidocchi | sintomi | cause scatenanti e cura

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Si indicano col nome generico di “” alcuni insetti parassiti che in termini scientifici appartengono alla categoria degli “ematofagi obbligati”, nel senso che si alimentano solo e soltanto di sangue. Iche infestano l’uomo si distinguono in:del capo; del corpo (o delle vesti); del pube. Il sintomo tipico di una infestazione daè un intenso prurito nella parte interessata. Per accertarsi dell’esistenza di una pediculosi nella maggior parte dei casi è sufficiente una attenta ispezione del cuoio capelluto. Di trattamenti ne esistono molti e sono piuttosto efficaci, ma vanno messi in campo con tempestività. Una infestazione …contagiosa Come è piuttosto noto, prendersi inon è difficile, soprattutto in ambienti chiusi in cui convivono molte persone per molte ...