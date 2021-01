Parler offline | Amazon spegne il social network che piace ai sovranisti | «Troppi post che incitano alla violenza»

Leggi su open.online

(Di lunedì 11 gennaio 2021) «Impossibile raggiungere il sito». Ilconservatoreè stato messo. Nelle scorse ore, Apple e Google avevano annunciato che non avrebbero più ospitato ilsulle loro piattaforme. Cosìha sospeso ilalle 9 di oggi, 11 gennaio: il sito è irraggiungibile. L’ad della piattaforma, John Matze, ha detto che entro una settimana tutto tornerànormalità: «Abbiamo avuto troppo successo e troppo velocemente», ha scritto in una nota riportata dal Corriere della Sera. Non la vede così il colosso di Jeff Bezos, che spiega come su quelcircolassero «che chiaramente incoraggiano e ...