Nuovo Dpcm, Miozzo (Cts): «Lockdown unica via d?uscita, ma l?economia è al collasso» (Di lunedì 11 gennaio 2021) Assembramenti incontrollati, curva dell?epidemia in salita, davanti ai quali il Comitato tecnico scientifico lancia l?allarme: «Serve un Nuovo giro di vite». Agostino Miozzo,... Leggi su ilmattino (Di lunedì 11 gennaio 2021) Assembramenti incontrollati, curva dell?epidemia in salita, davanti ai quali il Comitato tecnico scientifico lancia l?allarme: «Serve ungiro di vite». Agostino,...

rtl1025 : ?? Al termine della riunione con i capi delegazione per l'elaborazione di un nuovo #Dpcm, il premier #Conte conferma… - MediasetTgcom24 : Covid: Conte riunisce alle 17 capi delegazione per nuovo Dpcm - ricpuglisi : Secondo il solito retroscena di Guerzoni e Sarzanini il CTS ha in mente di cambiare ANCORA UNA VOLTA i criteri che… - Adnkronos : Nuovo dpcm con misure e restrizioni: oggi incontro con Regioni - Antico_Egitto : Nel Dpcm il colpo di grazia per bar e ristoranti. Stop all'asporto dopo le 18 - Il Tempo -