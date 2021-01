Momenti di paura sulla Nettunense: autocarro sbanda e fa strike di auto, poi si dà alla fuga (Di lunedì 11 gennaio 2021) paura questa mattina sulla Nettunense all’altezza del Bar Due Leoni dove, intorno alle 11, un camion ha sbandato ed è finito sulle auto parcheggiate. Come se non bastasse, l’autocarro che proseguiva in direzione Cecchina si è dato alla fuga. Tanto lo spavento, soprattutto, per i clienti e i titolari del bar che in quel momento si trovavano nel locale. Molti i danni, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Sul posto i Carabinieri della stazione Cecchina: le indagini sono in corso per rintracciare l’autista del camion e ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 11 gennaio 2021)questa mattinaall’altezza del Bar Due Leoni dove, intorno alle 11, un camion hato ed è finito sulleparcheggiate. Come se non bastasse, l’che proseguiva in direzione Cecchina si è dato. Tanto lo spavento, soprattutto, per i clienti e i titolari del bar che in quel momento si trovavano nel locale. Molti i danni, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Sul posto i Carabinieri della stazione Cecchina: le indagini sono in corso per rintracciare l’autista del camion e ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Momenti di paura sulla Nettunense: autocarro sbanda e fa strike di auto, poi si dà alla fuga - truth_t3ll3r_ : Al di là di tutto, io sono davvero MA DAVVERO DELUSO da comportamento di Tommaso: una persona come Stefy, che c’è s… - enzo_laratta : Ebbene, nei momenti difficili sentiamo che l’avversità ha superato questa barriera protettiva e ci tiene sotto scac… - youarethesun__ : Panico è da mezz’ora che cercavo la tessera con la matricola e niente stava nel portafoglio attaccata ad un’altra t… - JustMeSaraaaaa : RT @chiara_robbie: Ha troppo paura di perderla, si vede, i momenti non passati assieme per i troppi pensieri e paure. 'Non riesco a volte a… -

Ultime Notizie dalla rete : Momenti paura Atti osceni e danni in un locale pubblico: momenti di paura in via Toti LA NAZIONE Paura a Roma, un uomo in metro con la pistola fra le mani

Momenti di apprensione per i passeggeri che ieri pomeriggio si trovavano alla fermata Laurentina della metro B. Una guardia giurata in servizio di vigilanza, allertata dalla propria sala operativa ha ...

"C'è un uomo armato di pistola sul treno", paura in metro a Roma

"C'è un uomo armato di pistola in metro". Momenti di apprensione per i passeggeri che si trovavano nel pomeriggio di domenica alla fermata Laurentina della metro B. La chiamata alle forze dell'ordine ...

Momenti di apprensione per i passeggeri che ieri pomeriggio si trovavano alla fermata Laurentina della metro B. Una guardia giurata in servizio di vigilanza, allertata dalla propria sala operativa ha ..."C'è un uomo armato di pistola in metro". Momenti di apprensione per i passeggeri che si trovavano nel pomeriggio di domenica alla fermata Laurentina della metro B. La chiamata alle forze dell'ordine ...