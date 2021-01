Maria Isabelle, figlia Cecilia Capriotti/ La vip piange in crisi:"ha perso due dentini e io non c’ero..." (Di lunedì 11 gennaio 2021) Cecilia Capriotti scoppia a piangere pensando a sua figlia Maria Isabelle che sta crescendo lontano da lei e confessa "È un’età che non torna più". Leggi su ilsussidiario (Di lunedì 11 gennaio 2021)scoppia are pensando a suache sta crescendo lontano da lei e confessa "È un’età che non torna più".

salvatrash1 : MA MARIA ISABELLE SI INVENTA DI ESSERE PICCHIATA PER NON ANDARE ALL'ASILO È PROPRIO FIGLIA DI CECILIA #GFVip - Cuccurucucup : Maria Isabelle in questo momento: in tuta, coda sfatta, in mano un ritter sport e nell'altra una lattina di coca co… - dobrevsunicorns : Buongiorno con Cecilia che, TANTO PER CAMBIARE, sta parlando di Maria Isabelle. #tzvip #sovip - invoItino : letteralmente potrei essere sua figlia e la bimba si chiama maria isabelle that's what i call ? congiunzione astrale ? -