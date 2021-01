Maltempo in Toscana: codice giallo per ghiaccio (Di lunedì 11 gennaio 2021) Dalla sera di oggi, lunedì 11 gennaio, e fino alla mattina di domani, martedì 12 gennaio, temperature sotto zero su gran parte della regione. Possibile presenza di ghiaccio in particolare nelle zone interessate dalle nevicate nei giorni scorsi e nei tratti stradali più umidi e meno esposti al sole durante il giorno Leggi su firenzepost (Di lunedì 11 gennaio 2021) Dalla sera di oggi, lunedì 11 gennaio, e fino alla mattina di domani, martedì 12 gennaio, temperature sotto zero su gran parte della regione. Possibile presenza diin particolare nelle zone interessate dalle nevicate nei giorni scorsi e nei tratti stradali più umidi e meno esposti al sole durante il giorno

