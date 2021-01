LIVE Calciomercato | DIRETTA 11 gennaio | Papu Gomez ai ferri corti con l’Atalanta | Crotone interessato a Pinamonti

Leggi su oasport

(Di lunedì 11 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.03 LAZIO – Da decidere il destino di Caicedo in casa Lazio. Il presidente Lotito vorrebbe andare sul mercato con un’offerta tra gli 8 e i 10 milioni, mentre secondo sportmediaset Simone Inzaghi ritiene l’attaccante incedibile. 09.47 SAMBENEDETTESE – E’ terminata ufficialmente l’esperienza sulla panchina della SS Sambenedettese di Stefano Colantuono. Ad annunciarlo è stata la stessa società, dopo poco più di tre mesi dalla sua presenza in panchina. 09.36 ATALANTA – Si fa sempre più complicata la stagione dela Bergamo. Ormai l’argentino è aicon la Dea e non ci sono molti margini di manovra: o vengono pagati i 10 milioni di euro oppure l’argentino resta in tribuna. 09.14 FIORENTINA/PARMA – La Fiorentina guarda anche a ...