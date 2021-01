LG crede ancora nei display “srotolabili” e mostra lo smartphone Rollable (Di lunedì 11 gennaio 2021) LG sta approfittando del CES 2021 per rilanciare il suo smartphone con display estraibile che ora è anche brevettato. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di lunedì 11 gennaio 2021) LG sta approfittando del CES 2021 per rilanciare il suoconestraibile che ora è anche brevettato. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

TuttoAndroid : LG crede ancora nei display “srotolabili” e mostra lo smartphone Rollable - GIOVANNISETTAN1 : RT @MT_Meli_: La Stampa non fallisce nonostante abbia Giannini come direttore, e c’è chi ancora non crede nei miracoli. - GennaroSerra : @zielulife2 Questi pennivendoli da strapazzo si sono sentiti toccare un nervo scoperto. Con la loro inutile presenz… - Angelo20423080 : RT @MT_Meli_: La Stampa non fallisce nonostante abbia Giannini come direttore, e c’è chi ancora non crede nei miracoli. - franco45481797 : RT @MT_Meli_: La Stampa non fallisce nonostante abbia Giannini come direttore, e c’è chi ancora non crede nei miracoli. -

Ultime Notizie dalla rete : crede ancora Il Milan allunga, la Juve tiene il passo. L’Inter frena ancora, ora la Roma ci crede Calcio News 24 LG crede ancora nei display “srotolabili” e mostra lo smartphone Rollable

LG sta approfittando del CES 2021 per rilanciare il suo smartphone con display estraibile che ora è anche brevettato.

GF Vip, Cecilia e la bugia sulla laurea: 'Dissi di essere laureata in giurisprudenza'

Cecilia Capriotti continua ad essere uno dei personaggi rivelazione tra quelli entrati al "secondo giro" all'interno della casa del Grande Fratello Vip. In queste ultime ore, la showgirl e attrice ha ...

LG sta approfittando del CES 2021 per rilanciare il suo smartphone con display estraibile che ora è anche brevettato.Cecilia Capriotti continua ad essere uno dei personaggi rivelazione tra quelli entrati al "secondo giro" all'interno della casa del Grande Fratello Vip. In queste ultime ore, la showgirl e attrice ha ...