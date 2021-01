Juri Chechi: «Il calcio è uno sport bellissimo, ma è proprio un mondo a parte» (Di lunedì 11 gennaio 2021) A La Verità: «Dinamiche diverse, interessi diversi». Su La Verità una lunga intervista a Jury Chechi, il signore degli anelli. Oggi è imprenditore. Tutte e tre le sue imprese sono state chiuse dalle misure restrittive in vigore per il Covid. «Ho iniziato a fare l’imprenditore con una società di servizi: comunicazione, eventi, formazione. E ho poi diversificato. Nel 2013 mi sono innamorato di un colle nelle Marche e con un’amica abbiamo aperto un agriturismo-resort, costruito con tecniche di bioarchitettura, con l’obiettivo di far sentire le persone a casa, a contatto con la natura e la terra. Vino di nostra produzione, ristorante, centro benessere, nove stanze» . Non solo: «Due anni fa ho avviato il progetto di un’accademia sportiva per la disciplina del Calisthenics, uno sport completo arricchito dalla dinamicità della ginnastica ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 11 gennaio 2021) A La Verità: «Dinamiche diverse, interessi diversi». Su La Verità una lunga intervista a Jury, il signore degli anelli. Oggi è imprenditore. Tutte e tre le sue imprese sono state chiuse dalle misure restrittive in vigore per il Covid. «Ho iniziato a fare l’imprenditore con una società di servizi: comunicazione, eventi, formazione. E ho poi diversificato. Nel 2013 mi sono innamorato di un colle nelle Marche e con un’amica abbiamo aperto un agriturismo-resort, costruito con tecniche di bioarchitettura, con l’obiettivo di far sentire le persone a casa, a contatto con la natura e la terra. Vino di nostra produzione, ristorante, centro benessere, nove stanze» . Non solo: «Due anni fa ho avviato il progetto di un’accademiaiva per la disciplina del Calisthenics, unocompleto arricchito dalla dinamicità della ginnastica ...

L’attività sportiva è uno dei punti più discussi nelle ultime ore dal Governo, al lavoro sul nuovo Dpcm che dovrebbe entrare in vigore il prossimo 16 gennaio. Le palestre e le piscine resteranno ancor ...

«Credo che ci siano categorie che abbiano un peso specifico maggiore rispetto ad altre e tra queste ultime rientrano le palestre». Jury Chechi, ex campione olimpico di ...

«Credo che ci siano categorie che abbiano un peso specifico maggiore rispetto ad altre e tra queste ultime rientrano le palestre». Jury Chechi, ex campione olimpico di ...