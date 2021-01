Il sovranista che dice che Mattarella è dell’MI6 ed è stato arrestato (Di lunedì 11 gennaio 2021) Le carceri italiane pullulerebbero di personalità di spessore, se tutte le panzane diffuse sui numerosi social network sovranisti fossero vere. Dopo che sabato si era sparsa la voce di un arresto di Papa Francesco con accusa di pedofilia, ecco – nelle ultime ore – la bufala di Sergio Mattarella arrestato dalla polizia italiana insieme a Mike Pompeo: il capo dello stato, secondo i complottisti, sarebbe un agente dell’MI6, il servizio segreto britannico. LEGGI ANCHE > La bufala di Papa Francesco arrestato rimbalza sui social network sovranisti Mattarella arrestato, la bufala su BitChute Il tutto è partito da un video su BitChute, l’ennesimo social network di destra, in cui un uomo non identificato mostrava l’immagine – sfocata – di un cellulare. Nel video non si ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 11 gennaio 2021) Le carceri italiane pullulerebbero di personalità di spessore, se tutte le panzane diffuse sui numerosi social network sovranisti fossero vere. Dopo che sabato si era sparsa la voce di un arresto di Papa Francesco con accusa di pedofilia, ecco – nelle ultime ore – la bufala di Sergioarredalla polizia italiana insieme a Mike Pompeo: il capo dello, secondo i complottisti, sarebbe un agente, il servizio segreto britannico. LEGGI ANCHE > La bufala di Papa Francesco arrerimbalza sui social network sovranistiarre, la bufala su BitChute Il tutto è partito da un video su BitChute, l’ennesimo social network di destra, in cui un uomo non identificato mostrava l’immagine – sfocata – di un cellulare. Nel video non si ...

matteorenzi : Un esecutivo noi con la destra è un'ipotesi che non esiste. Ma non esiste nemmeno che il Pd si suicidi in nome dell… - giornalettismo : Non è un semplice #ParlerDown, ma un vero e proprio blocco della piattaforma da parte di #AmazonWebServices, che no… - davidefaraone : Anni di Fake-news, complottismo e barbarie sovranista hanno gonfiato un bubbone che oggi è esploso. La storia rico… - LeilaZoia : RT @BanzatoFabio: #Amazon ha disattivato il servizio di hosting di #Parler, il social network sovranista che piace tanto ai seguaci di #Tru… - CGlonfoni : RT @Paroledipaola: Ascoltate come l'uomo che ha in mano il destino di una nazione, il consigliere del Pdc onnipresente in ogni occasione uf… -

Ultime Notizie dalla rete : sovranista che Da sovranisti a conservatori: l'evoluzione di Meloni e Salvini ilGiornale.it Finché se ne Parler

Parler chiude i battenti boicottato da tutte le piattaforme. Chiude così il social sovranista nato nel 2018 e ci lascia un tema enorme di comunicazione politica Matteo Salvini non ha fatto in tempo a ...

Da sovranisti a conservatori: l'evoluzione di Meloni e Salvini

Al tempo stesso, mentre il sovranismo è una corrente politica recente, il conservatorismo ha una storia secolare alle spalle e una solida base culturale e valoriale a cui attingere. Un’affermazione pr ...

Parler chiude i battenti boicottato da tutte le piattaforme. Chiude così il social sovranista nato nel 2018 e ci lascia un tema enorme di comunicazione politica Matteo Salvini non ha fatto in tempo a ...Al tempo stesso, mentre il sovranismo è una corrente politica recente, il conservatorismo ha una storia secolare alle spalle e una solida base culturale e valoriale a cui attingere. Un’affermazione pr ...