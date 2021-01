Il padre non evapora (Di lunedì 11 gennaio 2021) Mio padre è morto il 28 dicembre. È morto per colpa del Covid nella stanza di una Rsa. Aveva una sola malattia pregressa, i 96 anni, vissuti intensamente uno per uno. Lo immagino dimenarsi nel lettino, la tosse secca, la gola arsa, alla ricerca di un altro respiro, dell’ultimo respiro. Il virus distingue, separa, allontana, impedisce di tenersi per mano. Persino il funerale è un saluto veloce a un corpo immediatamente rinchiuso e sigillato. Una tragedia della solitudine. Non lo si può toccare né vedere, ma un padre che se ne va è un padre che resta. Inevitabilmente. Continua a esserci senza esserci più. In tanti, troppo in fretta, si sono incaricati di metterlo da parte. L’evaporazione del padre. Sociologi e psicoanalisti, atei impenitenti e deboli credenti, per decenni è stata una lunga corsa a ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 11 gennaio 2021) Mioè morto il 28 dicembre. È morto per colpa del Covid nella stanza di una Rsa. Aveva una sola malattia pregressa, i 96 anni, vissuti intensamente uno per uno. Lo immagino dimenarsi nel lettino, la tosse secca, la gola arsa, alla ricerca di un altro respiro, dell’ultimo respiro. Il virus distingue, separa, allontana, impedisce di tenersi per mano. Persino il funerale è un saluto veloce a un corpo immediatamente rinchiuso e sigillato. Una tragedia della solitudine. Non lo si può toccare né vedere, ma unche se ne va è unche resta. Inevitabilmente. Continua a esserci senza esserci più. In tanti, troppo in fretta, si sono incaricati di metterlo da parte. L’zione del. Sociologi e psicoanalisti, atei impenitenti e deboli credenti, per decenni è stata una lunga corsa a ...

