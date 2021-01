Grecia, caldo fuori stagione e in spiaggia ignorando le mascherine | video (Di lunedì 11 gennaio 2021) Temperature decisamente fuori stagione registrate in questi giorni i Grecia a causa dei venti caldi provenienti dall'Africa. Più di 20 gradi ad Atene, dove in tanti si sono riversati in spiaggia e nei parchi, senza rispettare le regole anti-Covid come distanziamento e mascherine. In Grecia le persone possono uscire di casa solo per determinate esigenze e la maggior parte dei negozi sono chiusi, insieme a luoghi di intrattenimento e ristoranti. Un aumento delle temperature ad inizio anno non è raro in Grecia: il fenomeno è noto fin dall'antichità ed è chiamato "i giorni alcioni". Guarda tutti i video Uragano Grecia Mareggiata Nonevideo Inondazione Grecia Evia NoneTornado in ... Leggi su panorama (Di lunedì 11 gennaio 2021) Temperature decisamenteregistrate in questi giorni ia causa dei venti caldi provenienti dall'Africa. Più di 20 gradi ad Atene, dove in tanti si sono riversati ine nei parchi, senza rispettare le regole anti-Covid come distanziamento e. Inle persone possono uscire di casa solo per determinate esigenze e la maggior parte dei negozi sono chiusi, insieme a luoghi di intrattenimento e ristoranti. Un aumento delle temperature ad inizio anno non è raro in: il fenomeno è noto fin dall'antichità ed è chiamato "i giorni alcioni". Guarda tutti iUraganoMareggiata NoneInondazioneEvia NoneTornado in ...

