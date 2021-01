GRANDE FRATELLO VIP 2020/ Eliminato e diretta: a rischio De Grenet, Ermito e Salemi (Di martedì 12 gennaio 2021) GRANDE FRATELLO Vip 2020, anticipazioni, Eliminato e nomination oggi, 11 gennaio: Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli a rischio? Lei potrebbe uscire e lui finire con le spalle al muro... Leggi su ilsussidiario (Di martedì 12 gennaio 2021)Vip, anticipazioni,e nomination oggi, 11 gennaio: Giuliae Pierpaolo Pretelli a? Lei potrebbe uscire e lui finire con le spalle al muro...

matteorenzi : Di fronte alla gravissima situazione che stiamo vivendo in Italia serve la politica: che è studiare, riflettere, pr… - matteorenzi : Vogliamo documenti scritti, non concetti vaghi. Abbiamo fatto 62 proposte: prima di dire se siamo soddisfatti o no,… - ricpuglisi : Lo ripeto: il TG1 è ragione sufficiente per chiudere l'esperienza del governo Conte 2. Cari #FacciamoRete, siete d… - ranoextra : RT @sansa_voglia: Comincio a prepararmi psicologicamente al fatto che non sapete votare e che non farete vincere a Tommaso questo grande fr… - Gesuald57362431 : RT @Chrinna95: @andre_piazzo @Gio57427845 Torna a vedere il Grande Fratello che la Costituzione è roba seria dai su, sciò. #iostoconlibero -