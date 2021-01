GF Vip, Filippo Nardi parla dopo la squalifica: “Mi scuso ma..” (Di lunedì 11 gennaio 2021) Filippo Nardi parla da Barbara d’Urso per la prima volta dopo la sua espulsione dalla casa del Grande Fratello Vip. Le sue parole Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Filippo Nardi (@FilippoNardiofficial) Filippo Nardi parla per la prima volta dopo la sua squalifica al Grande Fratello Vip. Lo fa nel L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 11 gennaio 2021)da Barbara d’Urso per la prima voltala sua espulsione dalla casa del Grande Fratello Vip. Le sue parole Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@official)per la prima voltala suaal Grande Fratello Vip. Lo fa nel L'articolo proviene da YesLife.it.

zazoomblog : Filippo Nardi sul GF Vip dichiarazione scioccante: le squalifiche sono pilotate - #Filippo #Nardi #dichiarazione - Notiziedi_it : Filippo Nardi a Domenica Live: le scuse pubbliche per le parole delle al GF VIP | Video Mediaset - infoitcultura : Filippo Nardi dopo la squalifica al GF Vip: “anche Maria Teresa complice, minacce di morte a mio figlio” - infoitcultura : Domenica Live, Filippo Nardi tra gli ospiti di Barbara D'Urso: ritorno in tv dopo la squalifica al Grande Fratello… - MassimoSantoma2 : RT @ilgiornale: Dopo la squalifica al Grande Fratello Vip, Filippo Nardi racconta la sua versione dei fatti. Diciamo che è un fiume in pien… -