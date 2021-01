GF Vip 5, puntata 11-01-2021: scoppia il caso Brasile, tiene banco una violenta lite (Di lunedì 11 gennaio 2021) Stasera, lunedì 11 gennaio 2021, su Canale 5 alle 21.20 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 5. Oltre all’eliminazione di uno dei vip ale tele-voto (Dayane Mello, Mario Ermito, Maria Teresa Ruta, Rosalinda Cannavò, Giulia Salemi, Andrea Zenga, Stefania Orlando, Tommaso Zorzi e Samantha De Grenet), infurieranno le polemiche per la forte litigata avvenuta tra Tommaso e Stefania a causa di Dayane e tra Tommaso e Giulia per via della storia di lei con Pierpaolo Pretelli. Verrà probabilmente affrontato uno dei casi più strani della storia del Grande Fratello, ovvero la rivolta del pubblico televisivo brasiliano in difesa della loro connazionale, la Mello. Il GF Vip 5 seguitissimo dai brasiliani fan di Dayane Mello Non sappiamo ancora se se ne parlerà stasera, ma il cosiddetto “caso Brasile” impazza sul ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 11 gennaio 2021) Stasera, lunedì 11 gennaio, su Canale 5 alle 21.20 andrà in onda una nuovadel Grande Fratello Vip 5. Oltre all’eliminazione di uno dei vip ale tele-voto (Dayane Mello, Mario Ermito, Maria Teresa Ruta, Rosalinda Cannavò, Giulia Salemi, Andrea Zenga, Stefania Orlando, Tommaso Zorzi e Samantha De Grenet), infurieranno le polemiche per la forte litigata avvenuta tra Tommaso e Stefania a causa di Dayane e tra Tommaso e Giulia per via della storia di lei con Pierpaolo Pretelli. Verrà probabilmente affrontato uno dei casi più strani della storia del Grande Fratello, ovvero la rivolta del pubblico televisivo brasiliano in difesa della loro connazionale, la Mello. Il GF Vip 5 seguitissimo dai brasiliani fan di Dayane Mello Non sappiamo ancora se se ne parlerà stasera, ma il cosiddetto “” impazza sul ...

