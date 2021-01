Dakar, Loeb alza bandiera bianca a causa di alcuni problemi meccanici (Di lunedì 11 gennaio 2021) Sebastian Loeb non completerà la 43esima edizione della Dakar. Il pilota francese, in gara con Daniel Elena, ha infatti deciso di ritirarsi al termine dell’ottava tappa dopo non essere riuscito a completare la speciale. Ci sarebbero dei problemi di carattere meccanico e delle forature alla base di questa scelta. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 11 gennaio 2021) Sebastiannon completerà la 43esima edizione della. Il pilota francese, in gara con Daniel Elena, ha infatti deciso di ritirarsi al termine dell’ottava tappa dopo non essere riuscito a completare la speciale. Ci sarebbero deidi carattere meccanico e delle forature alla base di questa scelta. SportFace.

Nasser Al Attiyah vince l'ottava tappa della Dakar 2021, la seconda parte della tappa marathon. José Cornejo è primo tra le moto ...

La Dakar 2021 è ormai ufficialmente una questione privata tra Stéphane Peterhansel e Nasser Al-Attiyah, questo è quanto la 8 ottava tappa, appena conclusa, ci ha detto direi in modo abbastanza chiaro.

