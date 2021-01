Coronavirus, top club di Serie A in difficoltà: «Problemi di liquidità» (Di lunedì 11 gennaio 2021) Andrea Sartori, Global Head of Sports di KPMG, ha commentato i dati relativi alle perdite dei club europei durante il 2020 Andrea Sartori, Global Head of Sports di KPMG, ha commentato i dati relativi alle perdite dei club europei durante il 2020 a causa dell’emergenza Coronavirus. Tra i più colpiti Juventus, Paris Saint-Germain, Porto, Milan e Roma. «Mentre le recenti stagioni pre-Covid hanno dimostrato una crescita costante e stabile per quasi tutti i campioni dei campionati più importanti d’Europa, la scorsa stagione è stata angosciante per tutti, anche se in misura diversa. La crisi del Coronavirus ha messo in dubbio la sostenibilità finanziaria dell’ecosistema calcistico nel suo complesso e ne ha ulteriormente esposto la fragilità. Anche prima della pandemia, lo stipendio dei giocatori gonfiato, insieme alle ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 11 gennaio 2021) Andrea Sartori, Global Head of Sports di KPMG, ha commentato i dati relativi alle perdite deieuropei durante il 2020 Andrea Sartori, Global Head of Sports di KPMG, ha commentato i dati relativi alle perdite deieuropei durante il 2020 a causa dell’emergenza. Tra i più colpiti Juventus, Paris Saint-Germain, Porto, Milan e Roma. «Mentre le recenti stagioni pre-Covid hanno dimostrato una crescita costante e stabile per quasi tutti i campioni dei campionati più importanti d’Europa, la scorsa stagione è stata angosciante per tutti, anche se in misura diversa. La crisi delha messo in dubbio la sostenibilità finanziaria dell’ecosistema calcistico nel suo complesso e ne ha ulteriormente esposto la fragilità. Anche prima della pandemia, lo stipendio dei giocatori gonfiato, insieme alle ...

sportli26181512 : #Finanza #Notizie Effetto Covid, KPMG analizza i conti dei top club europei: Ricavi top club europei – Gli effetti… - Gazzettadmilano : Coronavirus, aggiornamento 10 gennaio, 59 decessi e 3.267 nuovi casi nelle ultime 24 ore. - osmangundag1 : RT @Manush_____: Ragazzi come state? Come procede la quarantena? In questi giorni ho caricato diverso materiale nuovo sul mio ??https://t.co… - Gazzettadmilano : Coronavirus, aggiornamento 9 gennaio, 63 decessi e 2.506 nuovi casi nelle ultime 24 ore. - SimoneAlliva : Le informazioni su una possibile nuova 'variante Usa' del Covid sono false e sono basate su speculazioni di Deborah… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus top **Coronavirus: entra in 'Top Ten delle Parolacce', il '2020' diventa insulto** (2) - Sardiniapost.it SardiniaPost Frodi bancarie online, solo il 66% degli italiani le denuncia alle forze dell'ordine

Il dato colloca il Paese al nono posto in Europa, in una classifica guidata dalla Svezia e dai Paesi mediterranei come Spagna, Grecia e Cipro. Esigenza di affidarsi alle forze di polizia sempre più al ...

Gazzetta - Altri minuti in Coppa Italia, poi allenamenti veri in gruppo: Ibra vuole essere al top a Cagliari

Zlatan Ibrahimovic è finalmente tornato in campo, ma dopo 48 giorni ai box è normale che la sua condizioni fisica sia piuttosto precaria. Sabato in campionato contro il Torino, ...

Il dato colloca il Paese al nono posto in Europa, in una classifica guidata dalla Svezia e dai Paesi mediterranei come Spagna, Grecia e Cipro. Esigenza di affidarsi alle forze di polizia sempre più al ...Zlatan Ibrahimovic è finalmente tornato in campo, ma dopo 48 giorni ai box è normale che la sua condizioni fisica sia piuttosto precaria. Sabato in campionato contro il Torino, ...