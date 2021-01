Christopher Maboulou, ex Serie A francese morto d’infarto in campo (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il calciatore Christopher Maboulou, ex giocatore della Serie A francese, è morto per arresto cardiaco in una partita tra amici. (PASCAL POCHARD CASABIANCA/AFP via Getty Images)Christopher Maboulou, attaccante 30enne con un passato nella Serie A francese, è morto d’infarto ieri durante una partitella tra amici. Ha giocato la scorsa stagione in Alta Savoia, al Thonon-Evian, della Regional 1. Ma non aveva fatto troppe partite, bloccato tra l’altro dalla crisi legata al Coronavirus. La tragedia che ha colpito il calcio francese è avvenuta nella città di Montfermeil, alla periferia di Parigi, dove il calciatore è nato. Ti potrebbe interessare anche -> Papà “guerriero” ... Leggi su ck12 (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il calciatore, ex giocatore della, èper arresto cardiaco in una partita tra amici. (PASCAL POCHARD CASABIANCA/AFP via Getty Images), attaccante 30enne con un passato nella, èieri durante una partitella tra amici. Ha giocato la scorsa stagione in Alta Savoia, al Thonon-Evian, della Regional 1. Ma non aveva fatto troppe partite, bloccato tra l’altro dalla crisi legata al Coronavirus. La tragedia che ha colpito il calcioè avvenuta nella città di Montfermeil, alla periferia di Parigi, dove il calciatore è nato. Ti potrebbe interessare anche -> Papà “guerriero” ...

