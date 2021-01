MennonnaToTon : RT @Patty66509580: L’idea di un nuovo premier stuzzica anche Carlo Verdelli, che due giorni fa sul Corriere ha stroncato il governo: “Non è… - Caffe_Graziella : RT @Patty66509580: L’idea di un nuovo premier stuzzica anche Carlo Verdelli, che due giorni fa sul Corriere ha stroncato il governo: “Non è… - cocchi2a : RT @Patty66509580: L’idea di un nuovo premier stuzzica anche Carlo Verdelli, che due giorni fa sul Corriere ha stroncato il governo: “Non è… - Patty66509580 : L’idea di un nuovo premier stuzzica anche Carlo Verdelli, che due giorni fa sul Corriere ha stroncato il governo: “… -

Ultime Notizie dalla rete : Carlo stroncato

tgvercelli.it

Carlo stroncato dal Covid in un mese: aveva 52 anni e nessuna patologia. L'uomo era anche uno sportivo, oltretutto ...PADOVA Quindici decessi e altri 402 nuovi casi di coronavirus in provincia di Padova. É la fotografia della pandemia, scattata tra sabato e domenica, dal bollettino di Azienda Zero. I ...