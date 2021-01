Calogero Mannino 30 anni di processo? Una condanna Ex ministro | Anima distrutta

(Di lunedì 11 gennaio 2021), ex esponente della DC, dopo l'assoluzione spera che la politica sia in grado di prendere in mano una revisione del Codice di Procedura Penale

Secolo d'Italia

Calogero Mannino, ex membro della DC, dopo l'assoluzione spera che la politica sia in grado di prendere in mano una revisione del Codice di Procedura Penale ...Racalmuto, 1958. In un piccolo paesino siciliano inizia un’amicizia intensa, e trentennale. Lì, nella sagrestia dell’arciprete, un giovane Calogero Mannino, storico volto della Dc e più volte ministro ...