Cagliari non si cambia: Di Francesco resta al timone (Di lunedì 11 gennaio 2021) Nonostante l’ennesima sconfitta, la panchina di Eusebio Di Francesco non è in discussione. È tempo di curare la squadra Nessuna notizia ufficiale per ora ma secondo quanto riporta anche Il Corriere dello Sport di questa mattina, il Cagliari e il Presidente Tommaso Giulini sarebbero pronti a confermare ancora una volta la propria fiducia nei confronti del tecnico rossoblù Eusebio Di Francesco. PER TUTTE LE NOTIZIE SUL Cagliari VAI SU CagliariNEWS24 La quarta sconfitta consecutiva pesa come un macigno e il tunnel nel quale la squadra è entrata sembra essere troppo lungo e la luce ancora troppo lontana. La vittoria è ormai un ricordo lontano e forse non è più corretto parlare di un cambiamento di rotta. Il Cagliari è partito con il freno a mano tirato, preoccupato più del ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 11 gennaio 2021) Nonostante l’ennesima sconfitta, la panchina di Eusebio Dinon è in discussione. È tempo di curare la squadra Nessuna notizia ufficiale per ora ma secondo quanto riporta anche Il Corriere dello Sport di questa mattina, ile il Presidente Tommaso Giulini sarebbero pronti a confermare ancora una volta la propria fiducia nei confronti del tecnico rossoblù Eusebio Di. PER TUTTE LE NOTIZIE SULVAI SUNEWS24 La quarta sconfitta consecutiva pesa come un macigno e il tunnel nel quale la squadra è entrata sembra essere troppo lungo e la luce ancora troppo lontana. La vittoria è ormai un ricordo lontano e forse non è più corretto parlare di unmento di rotta. Ilè partito con il freno a mano tirato, preoccupato più del ...

