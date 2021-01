WhatsApp | devi accettare le nuove condizioni per continuare a usare la chat

Leggi su vanityfair

(Di domenica 10 gennaio 2021) Se ne parlava già dall’inizio di dicembre. Ora, pian piano, WhatsApp sta sottoponendo a tutti gli utenti, anche in Italia, i cambiamenti alle sue regole interne. Relativi in particolare alla gestione dei dati che, in sostanza, finiranno su tutti i server del gruppo Facebook, all’insegna della massima interoperabilità e della sempre più stretta integrazione. Dall’8 febbraio entreranno in vigore i nuovi termini di utilizzo o di servizio, che dir si voglia, introdotti il 4 gennaio. Dunque occorrerà accettarli entro quella data, entro la quale sull’app usata da oltre due miliardi di persone uscirà l’avviso dedicato, per continuare a usare la chat più diffusa del mondo. Viceversa, si verrà tagliati fuori dalla piattaforma.