Ufficiale | Lopetegui rinnova con il Siviglia fino al 2024

(Di domenica 10 gennaio 2021) Ilha comunicato il rinnovo contrattuale di Julen. Il tecnico, alla guida del club spagnolo per la seconda stagione di seguito, ha prolungato il suo contratto in scadenza nel 2022a giugno del. Julenrenueva como técnico del #SevillaFC hasta el 30 de junio de. #WeareSevilla #— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) January 10, 2021 Foto: twitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

PieAgo95 : RT @BombeDiVlad: ? UFFICIALE - #Siviglia, #Lopetegui rinnova ?? Accordo fino al 2024 #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato - BombeDiVlad : ? UFFICIALE - #Siviglia, #Lopetegui rinnova ?? Accordo fino al 2024 #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato - sportli26181512 : Siviglia: UFFICIALE rinnova Lopetegui: Il Siviglia ha ufficializzato il rinnovo del contratto...… -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Lopetegui

alfredopedulla.com

Il Siviglia ha annunciato il rinnovo di contratto per il suo allenatore Julen Lopetegui, che era in scadenza a giugno 2022 ...LIGA – In Liga si gioca la diciottesima giornata e in testa al campionato spagnolo c’è l’Atletico Madrid. La squadra di Simeone ha 38 punti e due partite da recuperare, ospita l’Athletic al Wanda Metr ...