Troppo genio, buona reazione: per la Strega un altro passo avanti (Di domenica 10 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – L'ultimo verso di una ballata, un sospiro di vento nella quiete del bosco. Josip Ilicic va oltre il calcio, ha un sinistro che è una carezza all'anima, un inno alla gioia. Anche nella tempesta, soprattutto nella tempesta, ne è emerso limpido il talento. Ha imparato a danzare sotto la pioggia, il campione sloveno, affinando una tecnica che lo consacrerebbe a patrimonio dell'umanità, se solo ci fosse una apposita commissione giudicante. Non è fastidioso come chi sorpassa a destra né spocchioso come chi salta la fila co indifferenza. E' bravo al punto che chi lo circonda non può che applaudirlo, che siano essi compagni o avversari. Per il Benevento decimato e condizionato dalla terza gara in sei giorni è stato un grande risultato limitare gli altri dieci, ma non è bastato. Al Vigorito avrebbe vinto da solo ugualmente, cosa che ha in parte fatto.

