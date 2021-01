Trento-Monza oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Superlega 2020/2021 (Di domenica 10 gennaio 2021) Itas Trentino-Vero Volley Monza sarà visibile oggi in tv: ecco canale, orario e come seguire in streaming il match valido per la settima giornata di ritorno di Superlega 2020/2021. Trento proverà ad allungare ulteriormente la striscia di vittorie che li vede imbattuti da oltre un mese. Monza sta invece ritrovando il ritmo gara dopo un lungo stop e cercherà di ottenere altri punti. L’appuntamento è per domenica 10 gennaio alle ore 18:00. La partita sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai Sport e in streaming su RaiPlay. Inoltre, Sportface.it offrirà una diretta testuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdersi davvero nulla. SEGUI IL LIVE DEL MATCH SU ... Leggi su sportface (Di domenica 10 gennaio 2021) Itas Trentino-Vero Volleysarà visibilein tv: eccoe come seguire inil match valido per la settima giornata di ritorno diproverà ad allungare ulteriormente la striscia di vittorie che li vede imbattuti da oltre un mese.sta invece ritrovando il ritmo gara dopo un lungo stop e cercherà di ottenere altri punti. L’appuntamento è per domenica 10 gennaio alle ore 18:00. La partita sarà visibile intv in chiaro su Rai Sport e insu RaiPlay. Inoltre, Sportface.it offrirà unatestuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdersi davvero nulla. SEGUI IL LIVE DEL MATCH SU ...

