Spezia | i convocati per la Sampdoria | assente l’ex Saponara

sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliSpezia ?? - infoitsport : Convocati Spezia Sampdoria: le scelte degli allenatori - infoitsport : Domani Spezia-Sampdoria, i convocati di Ranieri: out Gabbiadini, Ferrari e Prelec - cdsnews : #sportspezia #laspezia #SpeziaCalcio #SerieA - Spezia-Samp, i 24 convocati di mister Italiano - GazzettadellaSp : Spezia-Samp, sono 24 i convocati aquilotti -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia convocati

Lo Spezia ha diramato la lista dei convocati per il match di Serie A contro la Sampdoria: assente l'ex blucerchiato Saponara ...Domani Spezia-Sampdoria, i convocati di Ranieri: out Gabbiadini, Ferrari e Prelec. vedi letture. Al termine dell’ultima sessione di lavoro a Bogliasco in vista del posticipo di lunedì di Serie A tra S ...