Scuole chiuse: i danni della Dad. "Rabbiosi e isolati, a rischio i nostri ragazzi" (Di domenica 10 gennaio 2021) L'allarme degli psicologi arruolati dal dicastero dell'Istruzione. "La Didattica a distanza nel lungo periodo e senza formazione fa male agli studenti" Leggi su quotidiano (Di domenica 10 gennaio 2021) L'allarme degli psicologi arruolati dal dicastero dell'Istruzione. "La Didattica a distanza nel lungo periodo e senza formazione fa male agli studenti"

sole24ore : Perché non ci sono dati scientifici per decidere se tenere chiuse o aperte le scuole? - DaniloToninelli : Centrodestra lombardo ultimo in tutto: regione con più morti da Covid-19, tra le regioni che hanno fatto meno vacci… - silvia_sb_ : #crisidigoverno in piena pandemia, con €200mld che ballano, scuole chiuse/forse no & vaccini che boh. Inaccettabile se finisce con un Conte3 - Domenic62340660 : RT @LunatiLuciano: ARRIVA IL VACCINO E MANCANO SIRINGHE E MEDICI,ARRIVANO LE AUTOAMBULANZE E MANCANO AUTISTI, ARRIVANO LE ROTELLE E LE SCUO… - martinacarletti : RT @EdmunFelicia: mentre i dem italiani si eccitano con nancy pelosi e twitter che cancella trump, le scuole rimang… -