Sampdoria: dal Brescia arriva Torregrossa in prestito con obbligo di riscatto (Di domenica 10 gennaio 2021) Ernesto Torregrossa è pronto a diventare un nuovo giocatore della Sampdoria. L'attaccante del Brescia passerà dai lombardi ai blucerchiati con la formula del prestito (un milione subito) con obbligo di riscatto fissato a sette. Accordo totale tra i due presidenti Massimo Cellino e Massimo Ferrero. La Sampdoria, infatti, non può effettuare operazioni che superino i 2.5 milioni di euro a causa dell'indicatore di liquidità. Torregrossa firmerà poi un contratto fino al 2025 con i liguri.

