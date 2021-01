Sampdoria | Colpo Torregrossa | I dettagli della trattativa lampo (Di domenica 10 gennaio 2021) Ernesto Torregrossa, 28 anni, diventerà nei prossimi giorni un giocatore della Sampdoria. La trattativa con il Brescia si è risolta in soli due giorni. Alla fine l’attaccante arriverà. Ranieri lo… L'articolo Sampdoria Colpo Torregrossa I dettagli della trattativa lampo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 10 gennaio 2021) Ernesto, 28 anni, diventerà nei prossimi giorni un giocatore. Lacon il Brescia si è risolta in soli due giorni. Alla fine l’attaccante arriverà. Ranieri lo… L'articoloproviene da Meteoweek.com.

