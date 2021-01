Renzi intervistato in inglese fa sbellicare il web: scena muta dopo la domanda (video) (Di domenica 10 gennaio 2021) Sta spopolando sul web una intervista in inglese di Matteo Renzi, alla Bbc, nella quale il leader di Italia Viva risponde alle domande talvolta con eccesso di enfafsi, talvolta con silenzi imbarazzati, come se non capisse la domanda. Un montaggio molto divertente dell’intervista concessa da Renzi nel 2016 è stata mandata in onda a “Propaganda live” l’altra sera, realizzata da Alessio Marzilli per il programma della Sette. Migliaia le visualizzazioni, in pochi giorni, quelli della presunta crisi di governo annunciata da Renzi. L’intervista in inglese, tutta da ridere, è tornata di moda anche grazie a ciò che è successo negli Usa, ovvero l’assalto al Congresso di Washington. Anche grazie a quella parola,”Shock!”, che Renzi utilizzò gridandola… L'articolo Secolo ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 10 gennaio 2021) Sta spopolando sul web una intervista indi Matteo, alla Bbc, nella quale il leader di Italia Viva risponde alle domande talvolta con eccesso di enfafsi, talvolta con silenzi imbarazzati, come se non capisse la. Un montaggio molto divertente dell’intervista concessa danel 2016 è stata mandata in onda a “Propaganda live” l’altra sera, realizzata da Alessio Marzilli per il programma della Sette. Migliaia le visualizzazioni, in pochi giorni, quelli della presunta crisi di governo annunciata da. L’intervista in, tutta da ridere, è tornata di moda anche grazie a ciò che è successo negli Usa, ovvero l’assalto al Congresso di Washington. Anche grazie a quella parola,”Shock!”, cheutilizzò gridandola… L'articolo Secolo ...

SecolodItalia1 : Renzi intervistato in inglese fa sbellicare il web: scena muta dopo la domanda (video) - fran_caroli : RT @TheFreakIT: Crisi di governo, Cappa: 'Ecco cosa non va'. @PietroMariaSab1 ha intervistato @marcocappa_ coordinatore romano di @Itali… - MattiaMary1 : Da la Repubblica di oggi. Renzi, intervistato, cita Guccini dedicando a D'Alema alcuni suoi versi. No, caro Renzi,… - fabbri333 : Renzi intervistato da la Repubblica: 'Parliamo di scuola, vaccini, posti di lavoro. Se il premier vuole la conta...' - PaoloCaioni : RT @TheFreakIT: Crisi di governo, Cappa: 'Ecco cosa non va'. @PietroMariaSab1 ha intervistato @marcocappa_ coordinatore romano di @Itali… -