Pence non esclude la possibilità di rimuovere Trump (Di domenica 10 gennaio 2021) Il vicepresidente Mike Pence, ex fedelissimo di Trump, non esclude la possibilità di invocare il 25° Emendamento della Costituzione, che prevede la rimozione del Presidente. A riportare la notizia è la CNN, che cita delle fonti. Secondo tali fonti, Pence sarebbe disposto a invocare l'Emendamento qualora il presidente Trump mostrasse ulteriori segni di instabilità.

